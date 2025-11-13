DAX24.061 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.987 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Donnerstagnachmittag ins Minus

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 4,49 GBP.

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 4,49 GBP. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,48 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,54 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.061.237 Tesco-Aktien.

Bei einem Wert von 4,81 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 6,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 44,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,282 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

