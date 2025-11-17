Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag auf rotem Terrain

Tesco im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,35 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,40 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1.770.056 Aktien.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,81 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,16 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 28,86 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

