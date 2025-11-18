DAX23.343 -1,1%Est505.579 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.040 -0,1%
Aktienentwicklung

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag leichter

18.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 4,37 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
4,92 EUR -0,13 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,37 GBP nach. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,35 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,37 GBP. Bisher wurden heute 266.819 Tesco-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 4,81 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 9,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,99 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
