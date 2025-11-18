Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 4,37 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,37 GBP nach. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,35 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,37 GBP. Bisher wurden heute 266.819 Tesco-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 4,81 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 9,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,99 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
