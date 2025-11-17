Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verliert am Montagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,36 GBP ab.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 4,36 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,37 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,40 GBP. Zuletzt wurden via London 199.932 Tesco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,81 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 10,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,90 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.

