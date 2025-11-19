Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Tesco

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesco. Im London-Handel kam die Tesco-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,41 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Tesco-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,41 GBP. Bei 4,43 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,40 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,41 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 228.759 Stück.

Bei einem Wert von 4,81 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,86 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 29,70 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,282 GBP in den Büchern stehen haben wird.

