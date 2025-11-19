Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,43 GBP zu.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,43 GBP. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,45 GBP an. Den London-Handel startete das Papier bei 4,41 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 3.954.330 Stück.

Bei einem Wert von 4,81 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,95 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach