Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,39 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,41 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,37 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 2.264.167 Aktien.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Mit einem Kursverlust von 29,35 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Tesco PLC












