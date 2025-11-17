Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP.
Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,35 GBP nach. Bei 4,40 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 850.114 Tesco-Aktien.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP an. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 9,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.
Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.
Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
