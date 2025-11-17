DAX23.704 -0,7%Est505.645 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.172 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl64,35 +0,1%Gold4.079 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Top News
Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken. Black Weeks bei eToro: Starte jetzt durch & sichere dir Assets im Wert von bis zu 500 $. Es gelten die AGB. Geldanlagen bergen Risiken.
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Mittag ins Minus

17.11.25 12:04 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,35 GBP nach. Bei 4,40 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 850.114 Tesco-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP an. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 9,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen