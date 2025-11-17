Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Mittag ins Minus

Tesco im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 4,36 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 4,36 GBP. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,35 GBP nach. Bei 4,40 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 850.114 Tesco-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP an. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 9,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.

