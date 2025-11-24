Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Tesco gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,51 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 4,51 GBP. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,49 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,54 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 2.270.612 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 4,81 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 6,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.04.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
