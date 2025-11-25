Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gibt am Dienstagnachmittag nach
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 4,46 GBP ab.
Die Tesco-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,46 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,41 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,47 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.142.292 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 4,81 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 30,35 Prozent wieder erreichen.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
