Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gibt am Dienstagnachmittag nach

Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Warum der Euro z um Dollar zulegt Warum der Euro z um Dollar zulegt
"Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally? "Lage bleibt angespannt": DAX kämpft sich ins Plus - Folgt Jahresendrally?
So entwickelt sich Tesco

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tesco befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 4,46 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR -0,05 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,46 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,41 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,47 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.142.292 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 4,81 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 30,35 Prozent wieder erreichen.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

