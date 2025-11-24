DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
24.11.25 16:10 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,49 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,15 EUR 0,10 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,49 GBP ab. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,48 GBP nach. Bei 4,54 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.432.987 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,81 GBP) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
