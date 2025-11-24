Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Tesco gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,49 GBP.
Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,49 GBP ab. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,48 GBP nach. Bei 4,54 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.432.987 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,81 GBP) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
