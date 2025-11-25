DAX23.245 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.729 -1,1%Euro1,1534 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.132 -0,1%
Tesco im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag im Minus

25.11.25 12:05 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag im Minus

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,44 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 4,44 GBP abwärts. Die Tesco-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,42 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,47 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2.615.273 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,81 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gewinne von 8,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,282 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

