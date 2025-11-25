Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,46 GBP.
Die Tesco-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,46 GBP abwärts. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,45 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,47 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 280.767 Stück.
Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,81 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 7,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,10 GBP am 11.04.2025. Mit einem Kursverlust von 30,47 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.
Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 14.04.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
