Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Mittwochabend mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 163,85 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere um 20:08 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 164,37 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,39 USD. Zuletzt wechselten 972.784 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 26,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.04.2025 (139,96 USD). Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 17,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 140,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 21.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 4,74 Mrd. USD gegenüber 4,15 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie.

