So bewegt sich Texas Instruments

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Nachmittag freundlich

05.11.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Texas Instruments-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
138,90 EUR 0,92 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 160,47 USD zu. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 160,77 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 159,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 146.538 Texas Instruments-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (221,69 USD) erklomm das Papier am 12.07.2025. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 27,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Abschläge von 12,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,49 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,00 USD für die Texas Instruments-Aktie.

Am 21.10.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 4,15 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,48 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von BMW, VW & Co. im Visier: Erholung im Autosektor wieder dahin - Chiphersteller im Blick

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

