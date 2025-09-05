Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend auf rotem Terrain

Texas Instruments im Fokus

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Texas Instruments gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 184,12 USD abwärts.

Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 184,12 USD. Zwischenzeitlich weitete die Texas Instruments-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,94 USD aus. Bei 185,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Texas Instruments-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 636.520 Stück gehandelt.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Kursplus von 20,41 Prozent wieder erreichen. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 31,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,26 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark