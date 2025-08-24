DAX24.273 -0,4%ESt505.457 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.423 -0,5%Nas21.524 +0,1%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,66 +1,3%Gold3.375 +0,1%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Nachmittag schwächer

25.08.25 16:10 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Texas Instruments befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 205,51 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 205,51 USD ab. In der Spitze büßte die Texas Instruments-Aktie bis auf 204,86 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 206,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 102.833 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 7,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Mit einem Kursverlust von 31,90 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen