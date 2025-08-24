Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Texas Instruments befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 205,51 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Texas Instruments-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 205,51 USD ab. In der Spitze büßte die Texas Instruments-Aktie bis auf 204,86 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 206,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 102.833 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 7,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Mit einem Kursverlust von 31,90 Prozent würde die Texas Instruments-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,49 USD. Im Vorjahr hatte Texas Instruments 5,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie.

