thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 9,41 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,41 EUR. Bei 9,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 767.084 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,57 Prozent.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,78 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien