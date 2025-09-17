DAX23.481 -0,7%ESt505.439 -0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.942 -2,3%Euro1,1773 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.727 +1,1%
Kursentwicklung

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

22.09.25 12:12 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,63 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,81 EUR 0,15 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 11,63 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 11,72 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 11,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 455.141 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 2,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2024 (3,09 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 276,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,78 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,45 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 19.11.2026 dürfte thyssenkrupp die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,298 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp: Eine gute Lösung

thyssenkrupp-Aktie mit hoher Volatilität im Vorfeld des TKMS-Börsengangs - Jindal-Interesse

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
16.09.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.09.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
18.08.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen