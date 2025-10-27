thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 9,33 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 9,33 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.313.111 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2024 (3,13 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 66,48 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,139 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,42 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,233 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

