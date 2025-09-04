Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 1,19 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 1,19 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,22 USD. Bei 1,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.163.008 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 57,81 Prozent wieder erreichen. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 70,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 224,53 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

