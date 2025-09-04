DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.451 -0,4%Nas21.683 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Profil
Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

05.09.25 20:24 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 1,19 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,98 EUR 0,01 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 1,19 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,22 USD. Bei 1,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.163.008 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 57,81 Prozent wieder erreichen. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 70,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 224,53 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
