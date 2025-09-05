Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend im Keller
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 8,0 Prozent auf 1,10 USD ab.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 8,0 Prozent auf 1,10 USD ab. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,10 USD. Bei 1,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.418.036 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,87 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Mit einem Zuwachs von 70,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 211,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
