Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Notierung im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend im Keller

08.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 8,0 Prozent auf 1,10 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,94 EUR -0,09 EUR -8,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 8,0 Prozent auf 1,10 USD ab. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,10 USD. Bei 1,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.418.036 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,87 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Mit einem Zuwachs von 70,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 211,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD umgesetzt.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

