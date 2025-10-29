TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gibt am Mittwochmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte zuletzt im BX World-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 75,82 CHF.

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im BX World-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 75,82 CHF abwärts. Im Tief verlor die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 75,82 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,04 CHF. Zuletzt wechselten via BX World 37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlichte am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

