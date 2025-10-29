DAX24.259 -0,1%Est505.729 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
Fokus auf Aktienkurs

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gibt am Mittwochmittag ab

29.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte zuletzt im BX World-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 75,82 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
81,50 EUR -4,35 EUR -5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im BX World-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 75,82 CHF abwärts. Im Tief verlor die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 75,82 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,04 CHF. Zuletzt wechselten via BX World 37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlichte am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

