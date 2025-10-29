TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems gibt am Mittwochmittag ab
Die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie notierte zuletzt im BX World-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 75,82 CHF.
Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im BX World-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 75,82 CHF abwärts. Im Tief verlor die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie bis auf 75,82 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,04 CHF. Zuletzt wechselten via BX World 37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien den Besitzer.
Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,50 EUR für die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems veröffentlichte am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
In der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.2025
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
