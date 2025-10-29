DAX24.274 ±-0,0%Est505.724 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.028 +0,1%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht am Vormittag an

29.10.25 09:22 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht am Vormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stieg im BX World-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 80,26 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
82,95 EUR -2,90 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 09:02 Uhr zu und stieg im BX World-Handel um 1,9 Prozent auf 80,26 CHF. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie legte bis auf 80,26 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 80,04 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15 Stück gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

TKMS-Aktie fester: Ernüchternde Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

