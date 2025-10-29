TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie News: TKMS thyssenkrupp Marine Systems zieht am Vormittag an

Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TKMS thyssenkrupp Marine Systems. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie stieg im BX World-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 80,26 CHF.

Das Papier von TKMS thyssenkrupp Marine Systems legte um 09:02 Uhr zu und stieg im BX World-Handel um 1,9 Prozent auf 80,26 CHF. Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie legte bis auf 80,26 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 80,04 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15 Stück gehandelt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 74,50 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TKMS thyssenkrupp Marine Systems am 13.10.2025 vor.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie.

