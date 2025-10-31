DAX
23.958
-0,7%
Est50
5.662
-0,7%
MSCI World
4.343
-0,1%
Top 10 Crypto
14,79
-1,3%
Nas
23.668
+0,4%
Bitcoin
94.638
+1,2%
Euro
1,1527
-0,4%
Öl
65,04
+0,5%
Gold
3.986
-1,3%
18:19 Uhr
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
18:25 Uhr
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
18:19 Uhr
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Home
News
Aktien
Top-News: Das war diese Woche wichtig
Top-News: Das war diese Woche wichtig
Kaufempfehlungen KW 44
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Nach IPO
TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Zahlen für Q3
Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an
Schwieriges Umfeld
Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3
Rüstungs-Boom
Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.
Facebook-Konzern mit Zahlen
Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung
Neue Rekorde
Trend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus
Wachsende Konkurrenz
DroneShield-Aktie zwischen Boom und Konsolidierung: So steht es um den Drohnenabwehr-Spezialisten
Strategische Partnerschaft
NVIDIA-Aktie fester: Einstieg mit einer Milliarde Dollar - Nokia springt zweistellig
Bücher geöffnet
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Vor Bilanzvorlage
Erste Schätzungen: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Währungsabsicherung
Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar
'Underperform'
Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel
Kursrutsch
DroneShield-Aktie fällt zweistellig: Technische Korrektur nach der extremen Rally?
Quartalsbilanz
Microsoft-Aktie dennoch schwach: Microsoft schlägt Gewinnerwartungen
Argan im KI-Stromboom
Statt NVIDIA-Aktie: Unterbewerteter KI-Nischenplayer? Warum ein Baukonzern neue Höchststände markiert
Insider-Einschätzung
Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?
Tesla-Konkurrent im Blick
BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich
Nach Talfahrt
Goldpreis steigt wieder über 4.000 US-Dollar - Absturz nach Rekordjagd gestoppt
Endgültige Zahlen
adidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick
Aktienbewertung
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie
Quantenrally
Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gesucht - Unterstützung von NVIDIAs NVQLink-Plattform
Rechenzentrum im Fokus
NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertrag - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips
Erwartungen übertroffen
PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen
Abwärtstrendkanal
Deutsche Telekom-Aktie sinkt auf Zwölfmonatstief - Verizon will in USA angreifen
Geplanter Kauf?
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent
Kapitalfluss
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Erträge klettern
Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs
Krisenmodus?
Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
US-Geldpolitik
Fed-Entscheid im Blick: US-Notenbank senkt Leitzinsen wie erwartet
Rekordaufträge treiben Kurs
Starke Performance der Siemens Energy-Aktie - Analysten bleiben gespalten
Nach Bilanzvorlage
PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus