DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.668 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Kaufempfehlungen KW 44Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Nach IPOTKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

TKMS-Aktie bewegt den Verteidigungssektor - Kann der Newcomer Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?

Zahlen für Q3Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an

Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an

Schwieriges UmfeldMercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3

Mercedes-Benz-Aktie zieht kräftig an: Gewinneinbruch nach Sparprogramm - bessere Marge in Q3

Rüstungs-BoomAnleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

Facebook-Konzern mit ZahlenMeta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung

Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung

Neue RekordeTrend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus

Trend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus

Wachsende KonkurrenzDroneShield-Aktie zwischen Boom und Konsolidierung: So steht es um den Drohnenabwehr-Spezialisten

DroneShield-Aktie zwischen Boom und Konsolidierung: So steht es um den Drohnenabwehr-Spezialisten

Strategische PartnerschaftNVIDIA-Aktie fester: Einstieg mit einer Milliarde Dollar - Nokia springt zweistellig

NVIDIA-Aktie fester: Einstieg mit einer Milliarde Dollar - Nokia springt zweistellig

Bücher geöffnetAlphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn

Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn

Vor BilanzvorlageErste Schätzungen: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Infineon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

WährungsabsicherungExperte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar

Experte: Gold bleibt auf lange Sicht unersetzbar

'Underperform'Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel

Novo Nordisk-Aktie mit Abgaben: Jefferies-Analysten senken Kursziel

KursrutschDroneShield-Aktie fällt zweistellig: Technische Korrektur nach der extremen Rally?

DroneShield-Aktie fällt zweistellig: Technische Korrektur nach der extremen Rally?

QuartalsbilanzMicrosoft-Aktie dennoch schwach: Microsoft schlägt Gewinnerwartungen

Microsoft-Aktie dennoch schwach: Microsoft schlägt Gewinnerwartungen

Argan im KI-StromboomStatt NVIDIA-Aktie: Unterbewerteter KI-Nischenplayer? Warum ein Baukonzern neue Höchststände markiert

Statt NVIDIA-Aktie: Unterbewerteter KI-Nischenplayer? Warum ein Baukonzern neue Höchststände markiert

Insider-EinschätzungBitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?

Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?

Tesla-Konkurrent im BlickBYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich

BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich

Nach TalfahrtGoldpreis steigt wieder über 4.000 US-Dollar - Absturz nach Rekordjagd gestoppt

Goldpreis steigt wieder über 4.000 US-Dollar - Absturz nach Rekordjagd gestoppt

Endgültige Zahlenadidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick

adidas-Aktie dreht dennoch ins Minus: Gewinn zieht an und untermauert angehobenen Gewinnausblick

AktienbewertungAktienempfehlung: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie

QuantenrallyAktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gesucht - Unterstützung von NVIDIAs NVQLink-Plattform

Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gesucht - Unterstützung von NVIDIAs NVQLink-Plattform

Rechenzentrum im FokusNVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertrag - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips

NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertrag - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips

Erwartungen übertroffenPayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen

PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen

AbwärtstrendkanalDeutsche Telekom-Aktie sinkt auf Zwölfmonatstief - Verizon will in USA angreifen

Deutsche Telekom-Aktie sinkt auf Zwölfmonatstief - Verizon will in USA angreifen

Geplanter Kauf?Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent

Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent

KapitalflussVerschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus

Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus

Erträge kletternDeutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs

Deutsche Bank-Aktie profitiert: Erwartungen übertroffen - Rendite auf Zielkurs

Krisenmodus?Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert

Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert

US-GeldpolitikFed-Entscheid im Blick: US-Notenbank senkt Leitzinsen wie erwartet

Fed-Entscheid im Blick: US-Notenbank senkt Leitzinsen wie erwartet

Rekordaufträge treiben KursStarke Performance der Siemens Energy-Aktie - Analysten bleiben gespalten

Starke Performance der Siemens Energy-Aktie - Analysten bleiben gespalten

Nach BilanzvorlagePayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus