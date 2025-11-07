DAX
18:01 Uhr
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
18:05 Uhr
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms-Aktie angepasst
18:05 Uhr
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Top-News: Das war diese Woche wichtig
Top-News: Das war diese Woche wichtig
Kaufempfehlungen KW 45
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Gold auf Rekordkurs
Yardeni Research optimistisch: Steigt der Goldpreis bis 2030 auf 10.000 US-Dollar?
Hohe Bewertungen im Blick
Stanley Druckenmiller: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien
Neuer Stern am KI-Himmel?
Nebius-Aktie stellt NVIDIA und Palantir in den Schatten: Was steckt hinter dem KI-Neuling?
Staatlicher Krypto-Besitz
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Blick auf die Bilanz
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung
Bücher geöffnet
Palantir-Aktie verliert: Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal - Gewinnmitnahmen belasten
Steueroasen
Bitcoin, Ether & Co: In diesen zehn Ländern zahlt man wenig bis keine Steuern auf Kryptos
Kurstreiber Auftragslage
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Quantencomputing-Bilanz
D-Wave Quantum-Aktie verliert: Umsatz zieht kräftig an - Rote Zahlen bleiben
Rüstungsaufträge
TKMS-Aktie im Blick: U-Boot-Spezialist zeigt insgesamt Stärke nach Börsengang
Government-Deal
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
Ölpreis-Ausblick
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Rekordanteile
BYD unter Top 5 der größten Autohersteller - schärfster Tesla-Konkurrent?
Bilanz im Blick
AMD-Aktie: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt
Ausblick bestätigt
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Hohe Nachfrage
Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Europa-Geschäft läuft
Endlich gute Nachrichten für BYD: Was die Aktie zuletzt antrieb
Sinkflug hält an
DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut
Geplante Übernahme
Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera - Novo Nordisk-Aktie im Minus
Zahlen vorgelegt
Vonovia-Aktie unbeständig: Auf Kurs für Gesamtjahr und Ziele 2026 gesetzt - Neue Anleihen platziert
Schwung fehlt
DroneShield-Aktie erneut tiefrot: Neuer "Meilenstein auf Wachstumspfad" gleicht Belastungsfaktoren nicht aus
Analyse im Blick
Rheinmetall-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung
Hochstufung
Mercedes-Benz-Aktie steigt: DZ Bank hebt fairen Aktienwert an
Glorreiche Sieben
S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial
"Big Short"-Investor
Michael Burry wettet gegen KI-Euphorie: Aktien von NVIDIA und Palantir geshortet
Rohstoffrally
Highland Critical Minerals: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden treibt Aktienkurs
HV-Entscheid
Mega-Gehalt mit Tesla-Aktien: Elon Musk macht den Billionen-Deal - Papier tiefrot
KI-Partnerschaft
Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial
Buffett-Abschied naht
Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: "Golden Cross" vor Buffetts Rücktritt
Prognose bestätigt
Evonik-Aktie im Minus: Im 3. Quartal in den roten Zahlen - Nachfrage rückläufig
Bilanz des Starinvestors
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie stabil: Gewinn steigt im dritten Quartal