DAX mit Rekord -- Wall Street in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Kategorie Heiß und fettig! Ist Innoviz Technologies die Spekulation des Jahres 2026? Kategorie Heiß und fettig! Ist Innoviz Technologies die Spekulation des Jahres 2026?
Top-News: Das war diese Woche wichtig

EinnahmenAktien von Chevron und ExxonMobil drehen ins Minus: Venezuelas Staatsölkonzern verhandelt mit USA über Ölverkauf

Nach der Meldung, dass die USA einige ihrer Sanktionen gegen Venezuela aufheben, bestätigte Venezuelas staatlicher Ölkonzern PDVSA Gespräche mit den USA über den Verkauf von Erdöl.
Kaufempfehlungen KW 2Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Neues MarktregimeBitcoin-Ausblick 2026: Warum der nächste Zyklus Anleger überraschen könnte

Technologie-UmbruchSAP-Aktie im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht

DividendenpotenzialAllianz-Aktie nach starker Performance mit Konsolidierung - Dividende könnte 2026 steigen

AusblickWiederholt sich das Tesla-Muster? Warum Palantir zur nächsten Kult-Aktie avanciert

SchützenpanzerRheinmetall-Aktie beflügelt: Neue Bundeswehr-Aufträge - Joint Venture mit MBDA

Tech der ZukunftNVIDIA-Aktie als Vorbild: Mizuho-Analyst erkennt Parallelen bei Quantencomputing-Aktien

Wegovy-PilleNovo Nordisk-Aktie schwankt nach US-Start der Abnehmpille: JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang

ZukaufD-Wave Quantum-Aktie dennoch tiefer: Neuer Meilenstein mit Übernahme von Quantum Circuits

ZulassungsbeschleunigungBayer-Aktie im Fokus: Sevabertinib erhält Breakthrough-Therapy-Status in den USA und China

Kehrtwendeadidas-Aktie leidet unter kräftiger Abstufung durch Bank of America

Im AufwindBayer-Aktie nähert sich jüngstem Hoch: Bericht zu EU-Saatgutpolitik stützt

BewertungslückeCommerzbank-Aktie unter Druck: UniCredit-CEO Orcel dämpft Übernahmefantasie

Chancen und RisikenBYD-Aktie kämpft mit Gegenwind - doch Analysten sehen langfristige Chancen

Im RampenlichtAktien von Rheinmetall, RENK & Co.: Geopolitische Spannungen und Pilotprojekt im Blick

Stimmung hellt aufInfineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an

Praktikable Lösungthyssenkrupp-Aktie klettert: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise kaufen - Stahlaktien profitieren

Einziger BärNVIDIA-Aktie: Warum der einzige Wall-Street-Bär an seiner Verkaufsempfehlung festhält

Steigende RüstungsausgabenDroneShield-Aktie klettert: Trumps Verteidigungsbudget-Vorstoß befeuert Rally

RallymodusASML-Aktie auf Rekordhoch: Bernstein stuft auf

Erste TrancheAllianz-Aktie im Plus: Verkauf von indischen Beteiligungen im Milliardenwert

Ergebnisoffene GesprächeTKMS-Aktie steigt: Griff nach Kieler Werft GYNK

Vorerst keine NeuwahlenAktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT leichter: US-Vorgehen in Venezuela

OptimismusSmall-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026

CES 2026Siemens-Aktie reagiert mit Rekord: Partnerschaft mit NVIDIA wird erweitert

WettbewerbsbehördeAlphabet-Aktie fester: EU entscheidet bis Mitte Februar über Milliarden-Übernahme von Wiz

KI-Gewinner?Amazon-Aktie vor starkem Jahr 2026: Argent Capital Management erwartet KI-Schub

DAX-RekordRheinmetall-Aktie steigt: Puma-Simulatoren gehen an Bundeswehr - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick

Rally am Ende?Konsolidierung statt Rekordjagd? Die Silber-Prognose der Commerzbank für 2026

Kryogene TechnologieD-Wave Quantum-Aktie im Blick: Neuer Meilenstein bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung

VertragserneuerungsrundeAktien von Munich Re, Hannover Rück und Co: Preisdruck bei Januar-Erneuerungen belastet Kurse

