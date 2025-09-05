DAX23.747 +0,6%ESt505.348 +0,6%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.450 +0,6%Euro1,1731 +0,1%Öl66,83 +1,8%Gold3.616 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag an Boden

08.09.25 12:06 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 30,60 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,26 EUR 0,48 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:41 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 30,60 EUR. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 30,74 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.628 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR an. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 25,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 17,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,29 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,34 EUR für die TRATON-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 25.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst

TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien

Bildquellen: TRATON GROUP

