So entwickelt sich TRATON

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Abschlägen

08.10.25 12:08 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 26,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,06 EUR -0,06 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 26,78 EUR abwärts. Bei 26,58 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,02 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 46.478 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,20 Prozent.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je TRATON-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,09 EUR für die TRATON-Aktie.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Zollpolitik im Fokus: Trump passt Pläne für Lastwagenimporte an

Nachrichten zu TRATON

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
06.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
06.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

