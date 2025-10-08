TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich TRATON

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 26,78 EUR.

Die TRATON-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 26,78 EUR abwärts. Bei 26,58 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,02 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 46.478 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,20 Prozent.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je TRATON-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,09 EUR für die TRATON-Aktie.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

