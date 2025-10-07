TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 26,84 EUR.

Die TRATON-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 26,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,52 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,16 EUR. Bisher wurden heute 158.449 TRATON-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,26 Prozent. Bei einem Wert von 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 6,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,21 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umsetzen können.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

