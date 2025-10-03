DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.351 +0,3%Top 10 Crypto 17,20 +1,2%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 107.049 +1,5%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,55 +1,9%Gold 3.959 +1,9%
TRATON Aktie

27,90 EUR -0,08 EUR -0,29 %
STU
Marktkap. 14,04 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

20:31 Uhr
TRATON Neutral
TRATON
27,90 EUR -0,08 EUR -0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die USA dominiere weiterhin die Unsicherheit die Gespräche mit wichtigen Flottenkunden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe schwach, und die Stimmung habe sich in den letzten Monaten nicht verbessert. Die Kunden des deutschen Lkw-Bauers seien bei ihren Investitionen weiterhin zurückhaltend. Mit seinen Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis bis 2026 liegt der Experte nun noch etwas deutlicher unter den Markterwartungen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
28,04 €		 Abst. Kursziel*:
6,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
27,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,53%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,53 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

