TRATON Aktie News: TRATON am Mittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TRATON. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 27,78 EUR.

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 27,78 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 27,60 EUR. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.834 TRATON-Aktien.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 10,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,29 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 35,84 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 25.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,73 EUR je Aktie belaufen.

