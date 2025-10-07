DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,62 -4,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft BMW-Aktie dennoch schwach: Erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos verkauft
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
So bewegt sich TRATON

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag im Minus

07.10.25 16:09 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 27,08 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
27,12 EUR -0,92 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 27,08 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 26,52 EUR. Bei 27,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 218.763 TRATON-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 29,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 7,24 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,09 EUR je TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
12:41TRATON BuyWarburg Research
10:36TRATON BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
06.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
