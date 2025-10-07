TRATON Aktie News: TRATON fällt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 26,78 EUR ab.

Das Papier von TRATON befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 26,78 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 26,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,16 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 43.895 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 30,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 35,84 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,49 Prozent zurück. Hier wurden 11,30 Mrd. EUR gegenüber 11,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,72 EUR je TRATON-Aktie.

