TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Vormittag gestärkt

So entwickelt sich TRATON

Die Aktie von TRATON zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 31,16 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 31,24 EUR. Mit einem Wert von 31,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 2.676 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Gewinne von 23,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,34 EUR an.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,81 EUR je TRATON-Aktie.

