TRATON Aktie News: TRATON behauptet sich am Dienstagnachmittag

09.09.25 16:10 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON behauptet sich am Dienstagnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Bei der TRATON-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 30,88 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 30,88 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,30 EUR aus. In der Spitze büßte die TRATON-Aktie bis auf 30,58 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.343 TRATON-Aktien.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 19,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,65 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,30 EUR je TRATON-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 36,34 EUR.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,59 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen