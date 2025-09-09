TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 30,70 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Die TRATON-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,72 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,64 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.864 Stück gehandelt.
Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Bei einem Wert von 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Abschläge von 18,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,34 EUR je TRATON-Aktie aus.
Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.
Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
