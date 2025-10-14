DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.557 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1607 +0,3%Öl62,28 -1,8%Gold4.130 +0,5%
Aktienkurs aktuell

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 26,32 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,18 EUR -0,52 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 26,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 26,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,32 EUR. Zuletzt wechselten 46.941 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 4,56 Prozent wieder erreichen.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,88 EUR für die TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,59 Mrd. EUR gelegen.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu TRATON

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
06.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

