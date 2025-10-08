DAX 24.755 +0,6%ESt50 5.660 +0,2%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 105.712 -0,4%Euro 1,1613 -0,1%Öl 65,98 -0,2%Gold 4.044 +0,1%
Fed-Protokoll im Fokus: DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net ZERO gewinnen!
NEL ASA-Aktie profitiert weiter von solider Auftragslage und Nachfrage nach grünem Wasserstoff
TRATON Aktie

27,00 EUR +0,32 EUR +1,20 %
STU
Marktkap. 13,54 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
Goldman Sachs Group Inc.

TRATON Neutral

13:36 Uhr
TRATON Neutral
Aktie in diesem Artikel
TRATON
27,00 EUR 0,32 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 28,70 auf 27,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für die anlaufende Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüterhersteller zeichne sich nun ein freundlicheres Bild ab als nach dem zweiten Quartal, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt dürfte die Auftragsentwicklung marginal hinter den Konsensschätzungen zurückbleiben, wogegen die operativen Gewinne (Ebit) diese erreichen sollten. An den Ausblicken dürfte sich überwiegend wenig ändern. Bei den Nutzfahrzeugherstellern drohe indes eine Senkung der Absatz-Wachstumsziele. Für Schneider Electric, Atlas Copco, Prysmian, Nexans, Signify und Legrand zeichne sich eine Geschäftsbeschleunigung gegenüber dem Vorquartal ab, während Kone die deutlichste Abschwächung drohe. Bei Alstom, CNH und Schneider könnten die Ausblicke gesenkt, bei Legrand und Prysmian dagegen angehoben werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 06:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,08 €		 Abst. Kursziel*:
-0,30%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
27,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,00
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

13:36 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.10.25 TRATON Buy Warburg Research
07.10.25 TRATON Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittwochnachmittag tiefer
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochvormittag verlustreich
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX letztendlich schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net XETRA-Handel MDAX fällt zurück
dpa-afx Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Wenig Bewegung - Traton sehr schwach
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
EQS Group EQS-News: Gunnar Kilian leaves the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports unit sales slightly above prior-year level with 80,000 vehicles in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-News: TRATON Annual General Meeting approves Executive and Supervisory Boards' actions and resolves on a dividend of &#8364;1.70 per share for 2024
EQS Group EQS-News: After a modest first quarter, TRATON GROUP expects better performance in the second half of the year and maintains its outlook for 2025
