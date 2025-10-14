DAX24.064 -1,3%Est505.505 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,62 -2,8%Gold4.136 +0,6%
Notierung im Blick

TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit Verlusten

14.10.25 12:04 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 26,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,52 EUR -0,18 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie wies um 11:35 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,50 EUR abwärts. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,18 EUR ab. Bei 26,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 26.248 Aktien.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 31,08 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 5,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 EUR, nach 1,70 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

Redaktion finanzen.net

