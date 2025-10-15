TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 26,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 26,40 EUR zu. In der Spitze gewann die TRATON-Aktie bis auf 26,56 EUR. Bei 26,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 5.258 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. 45,64 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je TRATON-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 35,88 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

