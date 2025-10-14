DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.632 +1,4%MSCI World 4.290 +0,3%Top 10 Crypto 15,52 +0,8%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.639 -1,0%Euro 1,1623 +0,1%Öl 62,23 -0,1%Gold 4.200 +1,4%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort Ersten Warnungen vor Blase bei Energieaktien? Plug Power-Aktie setzt Rally fort
BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt BASF-Aktie stabilisiert sich trotz kräftiger Kurszielsenkung wieder - Was den Kurs treibt
TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
26,48 EUR +0,18 EUR +0,68 %
STU
Marktkap. 13,28 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Goldman Sachs Group Inc.

TRATON Neutral

12:11 Uhr
TRATON Neutral
TRATON
26,48 EUR 0,18 EUR 0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 27,00 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe zwar insgesamt positiv überrascht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marke MAN aber habe sie deutlich enttäuscht. Damit liegt die Analystin mit ihrer Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (adjusted industrial Ebit) im Gesamtjahr unter der Markterwartung./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
27,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,52 €		 Abst. Kursziel*:
2,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
26,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,72%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

