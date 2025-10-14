TRATON Aktie
Marktkap. 13,28 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 27,00 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe zwar insgesamt positiv überrascht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marke MAN aber habe sie deutlich enttäuscht. Damit liegt die Analystin mit ihrer Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (adjusted industrial Ebit) im Gesamtjahr unter der Markterwartung./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
27,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,52 €
|Abst. Kursziel*:
2,56%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,72%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|12:11
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|12:11
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.