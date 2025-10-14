Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton nach der Veröffentlichung von Auslieferungszahlen von 27,00 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe zwar insgesamt positiv überrascht, schrieb Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Marke MAN aber habe sie deutlich enttäuscht. Damit liegt die Analystin mit ihrer Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (adjusted industrial Ebit) im Gesamtjahr unter der Markterwartung./la/jha/

