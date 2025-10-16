TRATON Aktie News: TRATON macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von TRATON zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 26,40 EUR. Bei 26,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.234 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,90 EUR.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX