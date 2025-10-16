DAX24.148 -0,1%Est505.609 +0,1%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1661 +0,1%Öl62,25 -0,4%Gold4.235 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A NEL ASA A0B733 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX wieder im Seitwärtsmodus - Börse auf Richtungssuche Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX wieder im Seitwärtsmodus - Börse auf Richtungssuche
Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienentwicklung

TRATON Aktie News: TRATON macht am Vormittag Boden gut

16.10.25 09:22 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von TRATON zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TRATON konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,08 EUR -0,22 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 26,40 EUR. Bei 26,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.234 TRATON-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,90 EUR.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRATON noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
06.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen