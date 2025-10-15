TRATON Aktie News: TRATON legt am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,28 EUR zu.

Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 26,28 EUR. Bei 26,56 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,54 EUR. Bisher wurden heute 64.690 TRATON-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 46,31 Prozent Luft nach oben. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 4,41 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 EUR je TRATON-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,90 EUR für die TRATON-Aktie.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,59 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,44 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

