TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 26,42 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TRATON-Aktie bei 26,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.228 TRATON-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,53 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 5,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 25.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 11,30 Mrd. EUR, gegenüber 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,49 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je TRATON-Aktie.

