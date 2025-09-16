DAX23.421 +0,4%ESt505.385 +0,2%Top 10 Crypto16,20 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl68,02 -0,7%Gold3.666 -0,6%
Aktie im Blick

TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Vormittag freundlich

17.09.25 09:27 Uhr
17.09.25 09:27 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 30,74 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,42 EUR -0,08 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 30,74 EUR. In der Spitze gewann die TRATON-Aktie bis auf 30,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,74 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 2.771 Aktien.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 18,28 Prozent Luft nach unten.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,30 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,34 EUR je TRATON-Aktie an.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

