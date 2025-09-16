TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 30,38 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 30,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der TRATON-Aktie ging bis auf 30,18 EUR. Bei 30,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 22.488 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. 26,56 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,12 EUR am 09.04.2025. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 17,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,34 EUR für die TRATON-Aktie.

Am 25.07.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient