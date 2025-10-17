TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 26,44 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 26,44 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 25,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,00 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.808 Stück gehandelt.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TRATON-Aktie 45,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 5,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TRATON-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,90 EUR für die TRATON-Aktie aus.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

