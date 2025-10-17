TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag mit Verlusten
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 25,80 EUR.
Um 11:48 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 25,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 25,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 147.027 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,03 Prozent. Bei einem Wert von 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 2,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,90 EUR an.
TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,42 EUR je TRATON-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|15.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
