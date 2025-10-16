DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.312 +0,2%Top 10 Crypto15,00 -1,5%Nas22.699 +0,1%Bitcoin93.210 -1,9%Euro1,1671 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf TRATON-Kurs

TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag an Boden

16.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 26,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,08 EUR -0,22 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,2 Prozent auf 26,26 EUR. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,58 EUR an. Bei 26,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.720 TRATON-Aktien.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,34 Prozent.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

Erste Schätzungen: TRATON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

Bildquellen: TRATON GROUP

